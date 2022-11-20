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Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 1Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 2Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 3Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 4Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 5Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 6Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый - фото 7

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

Артикул: CH-049-479
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес5,98 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Цветбежевый

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