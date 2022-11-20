Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес5,98 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветбежевый
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул Marcus, бархат серый
Обеденный стул Чико, бордовый
Стул Дарио