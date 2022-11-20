Фотография Диван Веранда от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 1
Новинка

Диван Веранда

4.9
Оптовая цена
27 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван Веранда
Диван Веранда
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван Веранда

4.9
27590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван Терраса
Диван Терраса
Следующий Плетеный диван Фуджи
Плетеный диван Фуджи

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Вес11 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг
  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул обеденный Шанель коричневый
Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Кофейный набор
Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Lomond Extra Large
Настоящее фото товара Консоль Aurora, античный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
57 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Консоль Aurora, античный дуб
Настоящее фото товара Стул Кеми, травянистый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми, травянистый велюр, каркас бук

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Вояж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
40 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван 3х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
52 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван 3х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
40 290 ₽
Оптовая цена
5
Диван прямой Лаунж
Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
48 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван прямой Лаунж, с ящиком
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
43 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван угловой Лаунж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
43 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван угловой Лаунж, правый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
54 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван угловой Лаунж Box, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
54 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Лаунж Box, правый