Фотография Диван угловой Лаунж Box, правый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван угловой Лаунж Box, правый

4.1
Оптовая цена
54 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой Лаунж Box, правый
Диван угловой Лаунж Box, правый
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Диван угловой Лаунж Box, правый

4.1
54790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

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