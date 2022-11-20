Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый

11 оценок

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Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый

4.1
49 790 ₽
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Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый
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Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый

Характеристики товара

Описание

Модульный двухместный диван Mykonos предназначен для удобной самостоятельной сборки, изготовлен из прочного атмосферостойкого пластика, армированного стекловолокном. В комплекте идут удобные мягкие подушки, обеспечивающие дополнительный комфорт.
Пластиковый мягкий диван серии Mykonos станет отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, он долгое время не теряет своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивает использование комплекта Mykonos в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
Каркас дивана выполнен из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном. Цвет - бежевый.
В комплекте две подушки для спинки и две подушки для сиденья. Выполнены из прочной полиэстеровой ткани, отделаны кантом. Толщина 100 мм. Цвет подушек - темно-серый.
Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии.
Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов.
Изделие сертифицировано CATAS.
Изделие устойчиво к воздействию УФ-лучей и атмосферных осадков.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1410 мм
  • Глубина720 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияТурция

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