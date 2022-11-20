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Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 1Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 2Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 3Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 4Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 5Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 6Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 7Диван Scott, трехместный пыльно-розовый - фото 8

Диван Scott, трехместный пыльно-розовый

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Характеристики товара

Описание

Трёхместный диван Scott — мягкий и стильный предмет интерьера, сочетающий европейский дизайн и удобство. Сдержанная цветовая палитра мебели создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами. Обивка дивана выполнена из велюра, поэтому поверхность устойчива к заломам и выпадению ворсинок и сохранит отличный вид в течение долгого времени. Ткань с мягкой бархатистой поверхностью неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щетки или валика.

Выполненный в актуальных цветах, диван в обивке из велюра украсит ваш дом и станет местом притяжения. Дополнить ваш интерьер так просто — нужно всего лишь купить диван Scott.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Длина1770 мм
  • Глубина810 мм
  • Вес37.3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка450
  • Цветрозовый

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