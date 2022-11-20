Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина2090 мм
- Глубина720 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый, серый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол обеденный Коттер
Диван Честер черный
Диван Робб
Стул Fold, металлокаркас белый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден