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Сканди Диван тканевый прямой серый

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Характеристики товара

Описание

Сканди — ультрасовременная модель в любимом многими скандинавском стиле. Благодаря лаконичным линиям силуэта и простым формам диван отлично впишется в современный интерьер. Деревянные ножки приподнимают модель над полом, делают ее визуально легкой и облегчают уборку под мебелью. Узкие подлокотники экономят пространство и при этом удобные и функциональные. Большие мягкие подспинные подушки обеспечивают комфортную посадку и гарантируют полноценный отдых. Модель Сканди выполнена на базе механизма «Тик-Так» (Пантограф). Чтобы получить спальное место достаточно выдвинуть сиденье и откинуть спинку. Два легких движения и перед вами комфортная кровать для ежедневного сна. Система характеризуется высокой прочностью, надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации.

Механизм «Тик-Так» (Пантограф)

Механизм трансформации тик-так позволяет получить ровное спальное место при помощи выдвижения сиденья и откидывания спинки дивана

Система характеризуется высокой прочностью, надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина960 мм
  • Длина2120 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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