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В коробке 2 шт
Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3
Стул Патрик 20мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Кресло для руководителя АРТЕКС В ПЛАСТИК-ЛЮКС
Кресло для руководителя АРТЕКС В ДЕРЕВО
Стул Марс
Стул Сильвия