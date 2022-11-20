Офисное кресло Таварес, мятный велюр

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

4.4
9 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр
Следующий Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 16,84 кг

Объем 0,182 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 710
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Настоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
13

Стул Олимпия полубарный, Pluton 101

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
13

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)

Другие товары из раздела

Кресло для руководителя АРТЕКС В ПЛАСТИК-ЛЮКСНастоящее фото товара Кресло для руководителя АРТЕКС В ПЛАСТИК-ЛЮКС, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Кресло для руководителя АРТЕКС В ПЛАСТИК-ЛЮКС

Кресло для руководителя АРТЕКС В ДЕРЕВОНастоящее фото товара Кресло для руководителя АРТЕКС В ДЕРЕВО, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
13

Кресло для руководителя АРТЕКС В ДЕРЕВО

Стул МарсНастоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
13

Стул Марс

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия