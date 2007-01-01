Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Барнли, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Барнли, бежевый
49 оценок
3 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Барнли, бежевый - фото 1Стул Барнли, бежевый - фото 2

Стул Барнли, бежевый

Артикул: CH-021-404
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес3.33 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Барнли, черный
Фотография товара Стул Барнли, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Барнли, бежевый/ коричневый
Фотография товара Стул Барнли, бежевый/ коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

- Стул под "искусственный ротанг" - это комфортное времяпровождение в загородном доме, саду, летней веранде, кафе и ресторанах;
- Более практичный аналог мебели из ротанга, не требует особого ухода, не растягивается, не расплетается;
- Стул выполнен из атмосферостойкого пластика и отлично переносит воздействие любых погодных условий;
- Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
- Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет;
- Надежные металлические опоры оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов;
- Можно штабелировать, что позволяет экономить место при хранении;
- В рабочем положении (стул стоит на опорах) штабелируется по 5 штук;
- Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.;
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес3.33 кг
  • Материалпластик, металл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое складное Darsena, белый

40
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый

42
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр аква

55
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Париж Ткань Темно-Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Париж Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 02012
44 000 ₽Оптовая цена

Париж Ткань Темно-Серый

54
  • серый
  • черный
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул барный «Apriori S», softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S», softness java, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стул барный «Apriori S», softness java

58
Настоящее фото товара Стул Биг черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг черный

57
Фотография товара Стул Мехико, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Мехико, зеленый велюр

57
В наличии 7 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79013
3 205 ₽

Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой

12
Фотография товара Стул Горг с подлокотниками, пастельно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг с подлокотниками, пастельно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Горг с подлокотниками, пастельно-голубой

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, синяя

41
  • бежевый
  • серый
  • желтый
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Хит
Фотография товара Чехол на стул 29, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 29, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол на стул 29, журавинка белый

43
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар

10
  • Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
  • золотой
  • белый
Настоящее фото товара Тележка Стронг для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Тележка Стронг для перевозки стульев

15
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на стул 46, спандекс сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, спандекс сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46, спандекс сиреневый

44
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65013
1 890 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20

36

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Настоящее фото товара Кресло Квил текстилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло Квил текстилен

60
Фотография товара Стул Персона - 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Персона - 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Персона - 2

52
Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серый, с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽

Стул Самба, серый, с пюпитром

45
  • серый
  • черный
  • зеленый
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый

42
Фотография товара Стул Аллуен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллуен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Аллуен

58
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант синий

59
Фотография товара Стул Стаффорд бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд бордо, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд бордо

40
Настоящее фото товара Стул Престиж черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Престиж черный

56

Товар в корзине

Стул Барнли, бежевый
Стул Барнли, бежевый
от 3 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, синяя

41
  • бежевый
  • серый
  • желтый
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Мебель из березы
Мебель из березы

Перейдите, чтобы узнать подробности