Характеристики товара
Описание
Основа барного стула Марк - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости.Мягкие формы сиденья, подлокотников и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.
Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 600 х 535 х 510
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,16
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Основные характеристики
- Высота840/1050 мм
- Ширина530 мм
- Глубина470 мм
- Вес7.2 кг
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка90 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай