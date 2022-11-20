Стул барный Крюгер бежевый

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Стул барный Крюгер красный

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,15

Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30

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Основные характеристики

  • Высота950/1150 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес8.6 кг
  • Страна изготовленияКитай

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