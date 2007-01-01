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Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для малых прямоугольных столов
86 оценок
15 390
Товар в корзине. Перейти
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Тележка для малых прямоугольных столов

Артикул: CH-000-510
86 оценокХит продаж
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка металлическая

Оборудована колесиками

Ширина - 840мм

Высота - 770мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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