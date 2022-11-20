Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100/1180 мм
- Ширина500 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина620 мм
- Материалэкокожа
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Текс, белый
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)
Стул PLUTO (на прутке)
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
Стул прозрачный Zebra Antishock, хром
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул банкетный Флет
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден