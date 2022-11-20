Товар в корзине. Перейти
Стул Амароне белый, подушка черная - фото 1

Стул Амароне белый, подушка черная

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гавана, плетеный бежевый, подушка черная
Стул Гавана, плетеный бежевый, подушка черная
Следующий Стул барный Малибу, бежевый
Стул Гавана, плетеный бежевый, подушка черная

Характеристики товара

Описание

Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота805 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяротанг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
7

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Стул Наполеон Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
100Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

Кресло William бархат пудровыйНастоящее фото товара Кресло William бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
14

Кресло William бархат пудровый

Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
6

Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевый

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками