Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина590 мм
- Глубина570 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
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