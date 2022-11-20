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Тележка для банкетных стульев ТБС01 - фото 1Тележка для банкетных стульев ТБС01 - фото 2Тележка для банкетных стульев ТБС01 - фото 3Тележка для банкетных стульев ТБС01 - фото 4Тележка для банкетных стульев ТБС01 - фото 5

Тележка для банкетных стульев ТБС01

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Тележка для складных стульев, малая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1400 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина1021 мм
  • Вес11.4 кг
  • Материал каркасаметалл

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