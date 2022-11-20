Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1400 мм
- Ширина520 мм
- Глубина1021 мм
- Вес11.4 кг
- Материал каркасаметалл
Тележка для стопируемых стульев
Тележка для прямоугольных столов
Тележка для круглых столов
Тележка для малых прямоугольных столов
Тележка для стульев
Тележка для транспортировки стульев
Тележка для транспортировки столов
Тележка для хранения столов
Тележка для складных стульев, двухуровневая
Тележка для складных стульев
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Ковер AGATA ANGULUS GOLD 133 x 190
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230