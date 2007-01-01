МИНПРОМТОРГ
от3 890₽34
5 890 ₽
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
от3 590₽
Оптовая цена
Стул Барнли, бежевый
от6 490₽
Оптовая цена
Офисное кресло Таварес, черный велюр
В наличии 13 шт.
Распродажа
от16 990₽35
26 090 ₽Оптовая цена
Стул Masters, прозрачный, фиолетовый
В наличии 21 шт.
от10 590₽
Оптовая цена
Стул барный София, черный, цвет основания черный
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽34
5 890 ₽
Стул Самба , бежевый, каркас серебро
Распродажа
от10 290₽24
13 390 ₽Оптовая цена
Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый
Распродажа
от10 290₽24
13 390 ₽Оптовая цена
Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽19
4 790 ₽
Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех
Хит
от5 790₽57
13 290 ₽
Стул Терра, велюр Нувола 73, ножки металл бежевый