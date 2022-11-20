Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветоранжевый
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