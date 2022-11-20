Характеристики товара
Описание
Стеклянный прозрачный туалетный стол на деревянных ножках
Стильный туалетный столик из натуральных пород дерева можно использовать как отдельный арт объект
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал столешницы стекло прозрачное 10мм
Материал подстолья и корзина натуральное дерево (береза) тонировка (эмаль белая глянцевая)
Стеклянный туалетный столик это демонстрация изящества форм натурального древесного массива и высокое качество исполнения дизайнерской работы
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина560 мм
- Длина1280 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольябереза