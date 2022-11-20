Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина500 мм
- Высота500 мм
- Вес10.5 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветбежевый
Столик кофейный Алеппо
Столик кофейный Алеппо, черный
Столик кофейный Бонн
Столик кофейный Фриско
Столик кофейный Фриско, белый мрамор
Столик кофейный Юпитер
Столик кофейный Тамале
Столик кофейный Каноас
Стол обеденный Толедо D80
Стол обеденный Вильнюс раскладной 160-200*90 серый
Скатерть Ричард, круглая
Скатерть Сатин
Скатерть Лента, прямоугольная
Скатерть Комбинация, прямоугольная
Скатерть Комбинация, овальная
Скатерть Комбинация, закругленные углы
Скатерть Бахрома, закругленные углы