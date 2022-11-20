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Стол TENERIFE - фото 1

Стол TENERIFE

15 оценок
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Стол COMPACT

Характеристики товара

Описание

40 х 40 х H55

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм

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