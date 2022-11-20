Характеристики товара
Описание
40 х 40 х H55
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
40 х 40 х H55
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
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Комплект Corona with Cushon Box
Стол Rotang шоколад
Стол Hegra белый
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