Характеристики товара
Описание
90 х 150 х H40
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм
ВАРИАНТЫ ЛЕНТЫ MR: белый, молочный, тем.коричневый, черный, айвори
СТЕКЛО: закаленное прозрачное 5 мм
90 х 150 х H40
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм
ВАРИАНТЫ ЛЕНТЫ MR: белый, молочный, тем.коричневый, черный, айвори
СТЕКЛО: закаленное прозрачное 5 мм
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