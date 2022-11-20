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Стол VEIL - фото 1

Стол VEIL

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Стол/пуф GRAND

Характеристики товара

Описание

90 х 150 х H40

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм

ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм
ВАРИАНТЫ ЛЕНТЫ MR: белый, молочный, тем.коричневый, черный, айвори
СТЕКЛО: закаленное прозрачное 5 мм

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