Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина600 мм
- Глубина1100 мм
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Столик барный БМА24
Торшер Bouquet
Торшер Triumph
Торшер Brionia
Торшер Vintage
Стол квадратный Vinstra
Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк
Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден