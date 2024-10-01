Товар в корзине. Перейти
Кофейный стол Стерлинг gold - фото 1Кофейный стол Стерлинг gold - фото 2

Кофейный стол Стерлинг gold

Артикул: CH-048-771
31 оценка
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Фиона
Фотография товара Журнальный стол Фиона от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Vento серое
Фотография товара Стул Vento серое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Приставной столик “Стерлинг” – это сочетание круглой стеклянной столешницы, акриловых ножек с отделкой из глянцевого золотого металла. Этот столик обладает современным дизайном и исключительным стилем, который непременно привлечет внимание гостей. Столешница изготовленная из закаленного прозрачного стекла, она создает впечатление невесомости и легкости, словно парящая в воздухе. Особенностью столика “Стерлинг” являются его ножки из прочного акрила, выполненные в центральной части столешницы по принципу треноги. Этот оригинальный элемент придает столику стабильность и прочность, сохраняя его изящный вид и характер!

Размер: 52 см. х Ø 40,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Диаметр405 мм
  • Материалакрил, сталь, стекло
  • Цветзолотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Маунт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
88 990
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Настоящее фото товара Столик интерьерный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Столик интерьерный

40
Настоящее фото товара Столик кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Столик кофейный

42
Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE

38
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Valse, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
13 59028
18 790 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Valse, белый, мдф

38
В наличии 27 шт.
Фотография товара Журнальный столик круглый Финика М со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Журнальный столик круглый Финика М со стеклом

41
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт

47
Фотография товара Журнальный стол Геркулес малахит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес малахит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес малахит

38
В наличии 7 шт.
Фотография товара Журнальный стол Геркулес серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес серый мрамор

37
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Винон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Спот (поворотный) Винон

33
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

42
Распродажа
Фотография товара Стул Гвен, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Стул Гвен, серебро

76
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 59023
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив

192

Другие товары из раздела журнальные столики

Фотография товара Стол Лофт D8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт D8, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000

Стол Лофт D8

39
Настоящее фото товара Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками, Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками, Белый

42
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Геркулес королевский мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес королевский мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес королевский мрамор

33
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Гидра дуб велингтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Гидра дуб велингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 726 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Гидра дуб велингтон

48
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий Тилбург, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стол рабочий Тилбург

41
Фотография товара Журнальный стол Кайкос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Кайкос, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена

Журнальный стол Кайкос

50
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Спэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Спэйс, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Спэйс

37
В наличии 119 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Сканди, бежевый, ниша белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди, бежевый, ниша белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стол Сканди, бежевый, ниша белая

6
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стол журнальный Норвич от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Норвич, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Стол журнальный Норвич

12
Настоящее фото товара Журнальный столик Гера, 80х80 см, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Журнальный столик Гера, 80х80 см, серебро

5
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Кофейный стол Стерлинг gold
Кофейный стол Стерлинг gold
от 43 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Винон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Спот (поворотный) Винон

33
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

42
Распродажа
Фотография товара Стул Гвен, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Стул Гвен, серебро

76
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 59023
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив

192