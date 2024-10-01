Характеристики товара
Описание
Приставной столик “Стерлинг” – это сочетание круглой стеклянной столешницы, акриловых ножек с отделкой из глянцевого золотого металла. Этот столик обладает современным дизайном и исключительным стилем, который непременно привлечет внимание гостей. Столешница изготовленная из закаленного прозрачного стекла, она создает впечатление невесомости и легкости, словно парящая в воздухе. Особенностью столика “Стерлинг” являются его ножки из прочного акрила, выполненные в центральной части столешницы по принципу треноги. Этот оригинальный элемент придает столику стабильность и прочность, сохраняя его изящный вид и характер!
Размер: 52 см. х Ø 40,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Диаметр405 мм
- Материалакрил, сталь, стекло
- Цветзолотой