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Стол Copine Round mini - фото 1

Стол Copine Round mini

Артикул: CH-050-347
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал каркасадерево, МДФ
  • Цветбежевый, белый

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