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Стол деревянный Lorini white

Артикул: CH-035-631
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота700 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай

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