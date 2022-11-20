Квадратный журнальный стол «Вояж» со стеклянной столешницей дополнит комплекты с диванами и креслами из той же коллекции. Столик удобен для сервировки чая или кофе для небольшой компании. Отдельная полка для хранения журналов и прочих полезных мелочей помогает навести порядок и освобождает место на столе.
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