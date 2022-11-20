Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650

11 оценок

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Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650

4.8
22 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Квадратный журнальный стол «Вояж» со стеклянной столешницей дополнит комплекты с диванами и креслами из той же коллекции. Столик удобен для сервировки чая или кофе для небольшой компании. Отдельная полка для хранения журналов и прочих полезных мелочей помогает навести порядок и освобождает место на столе.

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Основные характеристики

  • Вес16 кг
  • Ширина1100 мм
  • Высота480 мм
  • Глубина650 мм

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