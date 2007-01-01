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Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный - фото 1Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный - фото 2Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный - фото 3Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный - фото 4

Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный

Артикул: CH-073-348
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Lemosab — коллекция из трёх журнальных столиков, которые можно использовать как отдельно, так и в комбинации друг с другом. Их ДНК — плавные эргономичные формы и визуально контрастный образ. Столешница из шпона грецкого ореха привносит природную эстетику. Её «теплый» характер выделяется на фоне брутального основания из железа с порошковым покрытием черного цвета.

Дизайн Lemosab — отражение «вечного диалога» между естественным и рукотворным. Ножки, напоминающие бутоны цветов, символизируют хрупкость и нежность. Но текстура металла придает им монументальность. Для любого интерьерного решения — две вариации основания: гладкое и рельефное. Выемки образуют фактурный рисунок наподобие пчелиных сот. Он придает конструкциям пластичность, выразительность, ассоциативность. Журнальные столики Lemosab добавят комфорта и оригинальности гостиной, спальне, лаундж-зоне, творческой локации.

Материал столешницы - МДФ толщиной 25мм со шпоном грецкого ореха, основание - железное с черным порошковым покрытием.

Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота525 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, орех

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Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный
Столик журнальный Lemosab low, орех, матовый черный
21 990
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