Мебель для веранды

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное TENERIFE
Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное SIESTA2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло BEND
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное 1-местное кресло BEND2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
27 920 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное 2-местное кресло COMPACT
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
28 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное 2-местное кресло SIESTA
Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Монако плетеное
Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Corona with Cushon Box
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Плетенка, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Плетенка
Настоящее фото товара Стул Вельс плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вельс плетеный
Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
16 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул Марсель плетеный
Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
20 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
20 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол пластиковый плетеный Riva
Настоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
33 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Айриш соломенный
Настоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Цесена с подушкой
Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
50 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Columbia set 5
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Равенна соломенное
Настоящее фото товара Кресло Равенна темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Равенна темно-коричневое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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