Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, какао
Комплект серый куверт+салфетка
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден