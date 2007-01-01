Мебель для беседки

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для беседки
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
33 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Айриш соломенный
Настоящее фото товара Стол Эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Эспрессо
Настоящее фото товара Стол Торре коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Торре коричневый
Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол пластиковый Sortie
Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Престиж, складной
Настоящее фото товара Кресло - качалка Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Kiks
Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Maestrale 90, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол пластиковый обеденный Maestrale 90
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Лидер 8, уличная из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 4, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Corona with Cushon Box
Настоящее фото товара Стол VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
25 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол VEIL
Настоящее фото товара Кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
24 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло VEIL
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Во Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Во Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Во Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Цесена с подушкой
Настоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сицилия с подушкой
Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
27 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка Brooklyn
Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
50 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Columbia set 5
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Равенна соломенное
Настоящее фото товара Кресло Равенна темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Равенна темно-коричневое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют