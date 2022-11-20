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Стул Ницца барный

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Характеристики товара

Описание

Упаковка 1 шт
Вес брутто: 12 кг
Габариты упаковки: 1220 х 600 х 460 мм


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Основные характеристики

  • Высота1210 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Материалдерево, массив
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Ницца барный - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Ницца барный - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Ницца барный - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Ницца барный - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Ницца барный - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Ницца барный - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Ницца барный - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Ницца барный - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

Популярные варианты обивки

Стул Ницца барный - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Ницца барный - обивка в цвете 0909
Стул Ницца барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Ницца барный - обивка в цвете LilacLilac
Стул Ницца барный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Ницца барный - обивка в цвете CreamCream
Стул Ницца барный - обивка в цвете 666666
Стул Ницца барный - обивка в цвете 0404
Стул Ницца барный - обивка в цвете ecruecru
Стул Ницца барный - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Ницца барный - обивка в цвете 1414
Стул Ницца барный - обивка в цвете 88
Стул Ницца барный - обивка в цвете 4141
Стул Ницца барный - обивка в цвете 2626
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