Характеристики товара
Описание
Упаковка 1 шт
Вес брутто: 12 кг
Габариты упаковки: 1220 х 600 х 460 мм
Основные характеристики
- Высота1210 мм
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Материалдерево, массив
- Страна изготовленияРоссия
Упаковка 1 шт
Вес брутто: 12 кг
Габариты упаковки: 1220 х 600 х 460 мм
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