Стул Ant пудровый

6 оценок

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Стул Ant пудровый

4.4
13 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Duke, синий
Стул Duke, синий
Следующий Стул Ant серый
Стул Duke, синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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