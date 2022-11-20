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Стул полубарный Hans светло-серый, каркас бежевый - фото 1Стул полубарный Hans светло-серый, каркас бежевый - фото 2Стул полубарный Hans светло-серый, каркас бежевый - фото 3

Стул полубарный Hans светло-серый, каркас бежевый

Артикул: CH-053-407
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Hans – удобный и практичный. Имеет мягкое сиденье и эргономичную изогнутую спинку для обеспечения правильной поддержки позвоночника, что позволит располагаться на нем без усталости длительное время. Модель прекрасно подойдет для дополнения дизайнерских решений с высокими столами – создаст эффект визуального увеличения пространства.
Полубарный стул Hans выглядит стильно и современно в любом интерьере.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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