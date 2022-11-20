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Стул Maltai, белый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Maltai, белый

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
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