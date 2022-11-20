Характеристики товара
Описание
Стул Maltai, белый
Основные характеристики
- Высота785 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
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