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Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Стол с фуршетной юбкой
124 оценки
8 590
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Артикул: CH-005-990
124 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина900/1500 мм
  • Ширина600/900 мм
  • Высота750 мм
  • ФормаПрямоугольная
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Состав комплекта: Стол Лидер 1 и Фуршетная юбка 01

Стол Лидер 1

Длина - от 900 до 1500 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Фуршетная юбка 01

Сборка: 1 к 2 или 1 к 3
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым

Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900/1500 мм
  • Ширина600/900 мм
  • Высота750 мм
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете ШампаньШампань
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете БронзаБронза
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете ТитанТитан
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете БелыйБелый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете СереброСеребро
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Комплект Стол с фуршетной юбкой - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Белый Белый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете КунгурКунгур
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете БелыйБелый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете СерыйСерый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете БукБук
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете ОрехОрех
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете ВенгеВенге
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Комплект Стол с фуршетной юбкой - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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