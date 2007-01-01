Характеристики товара
Описание
Состав комплекта: Стол Лидер 1 и Фуршетная юбка 01
Стол Лидер 1
Длина - от 900 до 1500 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Фуршетная юбка 01
Сборка: 1 к 2 или 1 к 3
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900/1500 мм
- Ширина600/900 мм
- Высота750 мм
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет