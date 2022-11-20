Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес9 кг
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый
Стул пластиковый Ginevra, лен
Стул пластиковый Snow, оливковый
Кресло William бархат пудровый
Стул William ромб бархат коричневый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло