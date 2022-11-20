Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина480 мм
- Глубина460 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Молочник 310 мл Royal White 4, 24
Молочник 50 мл Royal White 12, 144
Перечница 40 мм Royal White 24, 192
Перечница 50 мл Royal White 12, 144
Перечница квадратная 40 мм Royal White 24,144
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый