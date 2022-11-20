Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина430 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс
Настольная лампа Estudo черный
Скамья Лотос 3
Ручник впитывающий, белый
Кресло пластиковое Costa, агава
Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim