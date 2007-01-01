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Настоящее фото товара Стул Киприан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Киприан, белый
39 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Киприан, белый

Артикул: CH-050-511
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 42; Глубина - 50; Высота - 95; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, белый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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