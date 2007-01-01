Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина500 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, белый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки1010 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки5.50 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет