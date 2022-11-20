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Зеркало Вирджиния - фото 1Зеркало Вирджиния - фото 2

Зеркало Вирджиния

Артикул: CH-048-811
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина20 мм
  • Диаметр800 мм
  • Диаметр зеркала330 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветжелтый

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