Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина20 мм
- Диаметр800 мм
- Диаметр зеркала330 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветжелтый
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