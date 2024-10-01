Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина35 мм
- Высота1830 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало настенное Камни
Зеркало напольное Virtuos, орех
Напольное зерало Пабло Gold
Зеркало Ленокс
Зеркало Кантон
Зеркало Гийом silver
Зеркало в раме "Аманда" silver
Зеркало, Wasser kraft
Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети
Зеркало с led-подсветкой, двухстороннее, Wasser kraft
Часы настенные 01067
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Часы напольные 01071
Часы напольные 01075
Часы настольные 01069
Часы настенные 01054
Часы настольные 01070
Часы настенные 01056
Часы настенные 01057
Зеркало в золотой раме
Зеркало-окно Black Provence Grande
Круглое зеркало из массива, Ситара
Напольное зеркало Уилшир Silver
Напольное зеркало Дилан Florentine Silver
Зеркало Лексингтон
Зеркало Марайа Gold
Зеркало в раме Коул White
Напольное зеркало "Аткинс"
Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие