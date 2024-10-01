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Напольное зерало "Поллок" gold - фото 1

Напольное зерало "Поллок" gold

Артикул: CH-048-848
38 оценок
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Фотография товара Напольное зерало "Поллок" nickel от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина35 мм
  • Высота1830 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой

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