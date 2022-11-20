Товар в корзине. Перейти
Прямоугольное зеркало в черной раме - фото 1

Прямоугольное зеркало в черной раме

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Овальное зеркало Инвернесс
Овальное зеркало Инвернесс
Следующий Гримерное зеркало с освещением
Овальное зеркало Инвернесс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес18 кг

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стеновые панели Калумет, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
5

Стеновые панели Калумет

Настоящее фото товара Стеновые панели Бордо квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
9

Стеновые панели Бордо квадрат

Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
5

Стеновая панель Колотая, береза

Настоящее фото товара Стеновая панель Браш, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Стеновая панель Браш, дуб

Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Стеновая панель Эксклюзив, береза

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
11

Встраиваемый светильник Gyps Classic №1

В наличии 50 шт.
Люстра Бриллайн линейныйНастоящее фото товара Люстра Бриллайн линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена
15

Люстра Бриллайн линейный

Стул DAW желтыйНастоящее фото товара Стул DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул DAW желтый

В наличии 47 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 2

Зеркало Шевалье 4Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 4

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена
15

Зеркало Шевалье 4/1

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена
10

Зеркало Шевалье 5

Зеркало Шевалье 5/1Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
39 290
Оптовая цена
7

Зеркало Шевалье 5/1

Зеркало Парма 1Настоящее фото товара Зеркало Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
7

Зеркало Парма 1

Настоящее фото товара Зеркало Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена
14

Зеркало Парма 1/1