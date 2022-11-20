Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина900 мм
- Глубина25 мм
- Вес18 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
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Стеновые панели Бордо квадрат
Стеновая панель Колотая, береза
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