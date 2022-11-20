Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина50 мм
- Высота800 мм
- Материалдерево, пенополиуретан
- Цветсеребряный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Овальное зеркало Инвернесс
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Зеркало Скандика, золото
Зеркало поворотное
Каркас зеркала Tower
Люстра Stein 8В наличии 14 шт.
Стол Восток №2
Диван прямой Nixon
Светильник подвесной KH01103
Стул Oliver экокожа черныйВ наличии 12 шт.
Кресло Капри с подлокотниками
Малый барный набор, мокко
Зеркало в серебристой раме
Зеркало настенное Пузыри
Зеркало Stancy
Напольное зеркало ВинсанВ наличии 5 шт.
Зеркало в раме Ланкастер Antique GoldВ наличии 7 шт.
Зеркало УрсулаВ наличии 3 шт.
Зеркало в раме Брук ЗолотоВ наличии 5 шт.
Напольное зеркало ТрентонВ наличии 5 шт.
Зеркало в раме КомоВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме ЛуарВ наличии 5 шт.