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Зеркало в раме Хелен

Артикул: CH-048-786
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1050 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный

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