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Зеркало в раме Мадлен

Артикул: CH-048-691
40 оценок
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Зеркало в раме Мэдиcон Pale Silver

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530/750 мм
  • Глубина20 мм
  • Высота730/1150 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

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