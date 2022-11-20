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Зеркало с бра Эван - фото 1Зеркало с бра Эван - фото 2

Зеркало с бра Эван

Артикул: CH-048-725
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510/1050 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота750/1150 мм
  • Материалметалл
  • ЦокольE-14
  • Цветсеребряный

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