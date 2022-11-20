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Гримерное зеркало с освещением

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Прихожая Берген 5
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Прихожая Берген 5

Характеристики товара

Описание

Возможно сделать дополнительную розетку и выключатель + 1000р , и подножку на колесиках +1000

Лампочки в подарок!

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина760 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Выполненные заказы

Зеркало Зангелан и полукресло Лилия
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