Характеристики товара
Описание
Возможно сделать дополнительную розетку и выключатель + 1000р , и подножку на колесиках +1000
Лампочки в подарок!
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина760 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
Возможно сделать дополнительную розетку и выключатель + 1000р , и подножку на колесиках +1000
Лампочки в подарок!
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