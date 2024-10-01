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Напольное зеркало "Вустер" gold - фото 1Напольное зеркало "Вустер" gold - фото 2

Напольное зеркало "Вустер" gold

Артикул: CH-048-755
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1900 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветзолотой

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