Товар в корзине. Перейти
Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 1Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 2Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 3Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 4Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 5Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый - фото 6

Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый

Артикул: CH-053-201
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Буфет Инвернесс 153 см
Буфет Инвернесс 153 см
Следующий Журнальный столик Рошель, палисандр
Буфет Инвернесс 153 см

Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком для хранения объемом 40 л и обивкой из мебельной ткани лён – идеальный элемент мебели для прихожей, детской комнаты или спальни. Квадратный мягкий пуфик Плуто разработан по требованиям комфорта, износостойкости и функциональности. Пуф в прихожую удобен: сидя на нем удобно переобуваться, внутри пуфа с ящиком можно хранить обувь и тапочки. Пуфики Плуто легко складываются, экономит пространство, складной пуфик легко перемещать. Крышка пуфа декорирована стяжкой. Для обтяжки пуфика для прихожей мы используем обивку ткань искусственный лён, придаёт мягкость, упругость и износостойкость. Модель универсальна, отлично впишется в любой интерьер, уместна как пуфик банкетка в спальню.

Внутренний размер ящика ШxГxВ, мм.: 345x345x345

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • ОбивкаИск. лён
  • Материал каркасаМДФ
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки3 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол/пуф GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стол/пуф GRAND

36
Пуф Drum ButtonНастоящее фото товара Пуф Drum Button, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Пуф Drum Button

40
Пуф Self, винныйНастоящее фото товара Пуф Self, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Пуф Self, винный

44
В наличии 21 шт.
Распродажа
Пуф Rice синий/ золотойНастоящее фото товара Пуф Rice синий/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09020
7 590 ₽Оптовая цена

Пуф Rice синий/ золотой

48
В наличии 78 шт.
Пуф Grand круглый, бархат серыйНастоящее фото товара Пуф Grand круглый, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Пуф Grand круглый, бархат серый

31
Пуф Halmar Hexa, бежевыйНастоящее фото товара Пуф Halmar Hexa, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Пуф Halmar Hexa, бежевый

49
Пуф Halmar Minty, серый/ золотоНастоящее фото товара Пуф Halmar Minty, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от10 950
Оптовая цена

Пуф Halmar Minty, серый/ золото

43
Пуф Аллен, серыйНастоящее фото товара Пуф Аллен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Пуф Аллен, серый

43
Пуф Келон, бирюзовыйНастоящее фото товара Пуф Келон, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Пуф Келон, бирюзовый

47
Пуфик Бульдог с крышкой, коричневыйНастоящее фото товара Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Пуфик Бульдог с крышкой, коричневый

33

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Настольная лампа Nashorn черный

36
В наличии 49 шт.
Распродажа
Стул Сандра велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Сандра велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79023
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Сандра велюр изумрудный

82
В наличии 101 шт.
Кресло Lobster Chair, черныйНастоящее фото товара Кресло Lobster Chair, черный, произведённого компанией ChiedoCover
88 790
Оптовая цена

Кресло Lobster Chair, черный

47
В наличии 3 шт.
Стул Шилин, черная экокожаНастоящее фото товара Стул Шилин, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Шилин, черная экокожа

36
В наличии 95 шт.
Стол деревянный Деон белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
В наличии 4 шт.
Зеркало в раме Комо, золотойНастоящее фото товара Зеркало в раме Комо, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Зеркало в раме Комо, золотой

49
В наличии 10 шт.
Распродажа
Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синийНастоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
20 9909
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий

6
В наличии 23 шт.
Распродажа
Пуф Грейс с ящиком, велюр синийНастоящее фото товара Пуф Грейс с ящиком, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Грейс с ящиком, велюр синий

10
В наличии 21 шт.
Стул Каита neptun 35 / flex 754 / черныйНастоящее фото товара Стул Каита neptun 35 / flex 754 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул Каита neptun 35 / flex 754 / черный

9
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стул Пенелопа бежевыйНастоящее фото товара Стул Пенелопа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бежевый

12
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Распродажа
Пуф Кэрри с ящиком велюр бирюзовыйНастоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29048
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр бирюзовый

41
В наличии 123 шт.
Распродажа
Пуф Шарлотта с ящиком велюр синийНастоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком велюр синий

43
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Пуф прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Пуф прямоугольный

30
Пуф Maison, зеленыйНастоящее фото товара Пуф Maison, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Пуф Maison, зеленый

45
Пуф Келон, голубойНастоящее фото товара Пуф Келон, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Келон, голубой

33
Пуфик Мамонтенок без крышки, коричневыйНастоящее фото товара Пуфик Мамонтенок без крышки, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Пуфик Мамонтенок без крышки, коричневый

44
Пуфик Исэ, орех, рогожка голубойНастоящее фото товара Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой

32
Пуфик Исэ, орех, велюр серыйНастоящее фото товара Пуфик Исэ, орех, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Пуфик Исэ, орех, велюр серый

40
Распродажа
Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевыйНастоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый

50
В наличии 93 шт.
Распродажа
Пуф Кэрри с ящиком, серебро, серо-бежевыйНастоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком, серебро, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком, серебро, серо-бежевый

5
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый
Пуф Плуто складной с крышкой, лен Бежевый
от 2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Настольная лампа Nashorn черный

36
В наличии 49 шт.
Распродажа
Стул Сандра велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Сандра велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79023
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Сандра велюр изумрудный

82
В наличии 101 шт.
Кресло Lobster Chair, черныйНастоящее фото товара Кресло Lobster Chair, черный, произведённого компанией ChiedoCover
88 790
Оптовая цена

Кресло Lobster Chair, черный

47
В наличии 3 шт.
Стул Шилин, черная экокожаНастоящее фото товара Стул Шилин, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Шилин, черная экокожа

36
В наличии 95 шт.