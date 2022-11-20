Характеристики товара
Описание
Пуф с ящиком для хранения объемом 40 л и обивкой из мебельной ткани лён – идеальный элемент мебели для прихожей, детской комнаты или спальни. Квадратный мягкий пуфик Плуто разработан по требованиям комфорта, износостойкости и функциональности. Пуф в прихожую удобен: сидя на нем удобно переобуваться, внутри пуфа с ящиком можно хранить обувь и тапочки. Пуфики Плуто легко складываются, экономит пространство, складной пуфик легко перемещать. Крышка пуфа декорирована стяжкой. Для обтяжки пуфика для прихожей мы используем обивку ткань искусственный лён, придаёт мягкость, упругость и износостойкость. Модель универсальна, отлично впишется в любой интерьер, уместна как пуфик банкетка в спальню.
Внутренний размер ящика ШxГxВ, мм.: 345x345x345
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота380 мм
- ОбивкаИск. лён
- Материал каркасаМДФ
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки3 кг