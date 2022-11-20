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Пуф Спейси велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-049-543
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактный мягкий пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Изогнутые металлические ножки высотой 27 см дополняют дизайн и придают пуфику изящный вид. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 39 см. Диаметр: 40,5 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 38*38*15
Вес брутто: 3,500
Объем: 0,020

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Высота390 мм
  • Глубина405 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал каркасафанера, металл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка80
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.50 кг

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