Характеристики товара
Описание
- эксклюзивная многогранная ,форма столешницы
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина75 мм
- Длина75 мм
- Вес14 кг
- Размер75*75*40 52*52*47
- эксклюзивная многогранная ,форма столешницы
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